Выявят любые аномалии: за переводами, осуществляемыми безналичным путём между физлицами, расширят контроль

Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий расширение обмена данными между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России для выявления доходов граждан, получаемых через переводы от других физлиц.

Как сообщает «Коммерсантъ», документ внесён в правительство. Инициатива направлена на устранение пробелов в налоговом контроле. В настоящее время значительная часть доходов физических лиц, поступающих безналичным путём от других граждан, фактически остаётся вне поля зрения налоговых органов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что под такие «подарки» нередко маскируются платежи по фактическим сделкам, например, за услуги или аренду. Это создаёт «серую зону», в которой доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

«Алгоритмы ЦБ, сопоставляя полную карту финансовых активов человека из данных ФНС с потоками его операций, получают возможность точно выявлять любые аномалии: от сокрытия доходов для уклонения от налогов до операций, имеющих признаки отмывания средств», - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

