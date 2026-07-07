Выйти из серой зоны: в турсообществе Мурманской области растёт запрос на легализацию услуг гидов

В Мурманской области состоялся очередной квалификационный экзамен для экскурсоводов. На комиссию заявились 17 претендентов – заметно больше, чем на предыдущих экзаменах. Это подтверждает растущее стремление представителей туриндустрии региона работать легально.

Министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор связала прирост и с системной работой ведомства, и позицией самой отрасли.

«Приятно отметить положительную динамику. Она говорит о том, что сочетание контрольных рейдов и разъяснительной работы даёт свои плоды. Представители сферы, которые работают с туристами, все чаще принимают решение выходить из серой зоны и работать легально. Для нас это в первую очередь гарантия безопасности и качества туристских услуг. Отдельно хочу отметить роль профессионального сообщества. Аттестованные гиды сами активно пропагандируют необходимость процедуры, предупреждают коллег о рисках и делятся опытом. Я благодарю за такой зрелый подход», – отметила Марта Говор.

Процедура аттестации открыта для гидов из любых регионов России. Сдать квалификационный экзамен для работы на территории Кольского Заполярья можно дистанционно, в формате видеоконференцсвязи. Аттестация традиционно состоит из двух частей: тестирования и практической части, в ходе которой аттестуемые представляют проекты своих экскурсий по выбранным муниципалитетам и отвечают на вопросы комиссии.

«Мне выпал билет по Мурманску. Я подготовила экскурсию, посвящённую муралам в историческом районе города – Росте. Экзамен проходил в дружелюбной атмосфере, комиссия очень приветлива, вопросы задавали исключительно в рамках моей экскурсии», – поделилась впечатлениями после экзамена одна из его участниц Юлия Коломиец.

По итогам экзамена общее число зарегистрированных гидов в регионе достигло 245 человек.

Проверить наличие аттестации у конкретного экскурсовода можно в Едином федеральном реестре гидов-переводчиков, а также на официальном сайте областного Министерства туризма и предпринимательства.

Получить подробную информацию о порядке и сроках аттестации можно на сайте министерства или по телефону (8152) 48-67-13.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, за работу без аттестации гида предусмотрено предупреждение или штраф от 7 до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 30 до 50 тысяч. Отсутствие нагрудного бейджа наказывается предупреждением либо штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. С начала года за нарушения требований об обязательной аттестации гидов к административной ответственности привлекли уже 9 человек. Кроме того, туроператоры и турагентства, привлекающие нелегальных экскурсоводов, также могут быть оштрафованы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570691/#&gid=1&pid=4