Выйти из трудной жизненной ситуации - через театр!

Апатитчанин Олег Куртанидзе вошёл в число победителей конкурса Фонда президентских грантов с проектом создания в Апатитах театральной студии творческого развития личности «Метод» для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Суть идеи – в организации комплексной социальной адаптации таких ребят через занятия театральным искусством.

«Статистические данные указывают на существование роста негативных тенденций в подростковой среде. Но в большинстве своём это талантливые ребята с высокоразвитым чувством справедливости, большими социальными и личностными потребностями. И им необходима особенная территория», – отметил автор проекта Олег Куртанидзе.

Студия даст возможность подростку пережить и «примерить» различные роли и эмоции, получить необходимый жизненный опыт. Программа рассчитана на шесть месяцев, ребята будут знакомиться с театральным искусством, изучать этику и этикет, ритмопластику, основы актерского мастерства, сценическую речь и постановочную работу. В начале и в конце программы будет организовано тестирование эмоционального состояния «студийцев».

Увлечь молодых людей театральным искусством поможет огромный опыт основателя студии. Олег Куртанидзе закончил ГИТИС, работал главным режиссёром в театрах в других регионах, сегодня является руководителем Народного самодеятельного коллектива театра-студии «Диалог» Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова и создатель АНО «Новый Евразийский Театр. XXI век».

Средства гранта в размере 500 тысяч рублей позволят приобрести для проекта инвентарь, оборудование, форму и костюмы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, работа над проектом «Метод» будет вестись в сотрудничестве с городским Дворцом культуры и городской комиссией по делам несовершеннолетних, отделом по культуре и делам молодёжи администрации Апатитов и местными СМИ.