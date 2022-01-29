«Выжившие»: в Мурманском областном художественном музее открылась выставка, посвящённая блокаде Ленинграда

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманского областного художественного музея начала работу выставка «Выжившие» из собрания петербургского художника, искусствоведа и коллекционера Андрея Маевского.

Проект посвящён художникам, чьё детство выпало на блокадные дни в Ленинграде: Эдуарду Антонову и Артуру Никитину. После войны и Эдуард Антонов, и Артур Никитин получили художественное образование. Первый был мастером плаката, но как художник не был известен, поэтому большую часть работ автора зрители увидят впервые. Артур Никитин же, как только получил диплом, стал известным художником, а также много преподавал. Оба автора принимали участие в реставрационных работах по восстановлению дворцов, пострадавших после войны.

«На данной выставке фактически нет работ, на сто процентов посвященных войне. Задумка в том, чтобы говорить о войне через какие-то другие предметы и моменты. Здесь представлена жизнь Эдуарда Антонова и Артура Никитина – это совершенно разные художники и, казалось бы, никогда никакой искусствовед не допустил бы сосуществования работ художников в едином пространстве. Но только здесь, в рамках дней памяти Блокады, работы данных авторов оказались вместе», – прокомментировал коллекционер и искусствовед Андрей Маевский.

Экспозиции, посвященные трагическим событиям блокады, открываются в областном художественном музее каждый год в конце января. Эти проекты рассказывают о людях, которые боролись за жизнь каждый день. Такие истории помогают понять, какие нравственные ресурсы использовали в то время, чтобы остаться людьми.

Главной темой художественно-культурологической выставки «Выжившие», посвященной 78-й годовщине дня снятия блокады Ленинграда, стала передача памяти. В экспозиции представлены работы художников, а также архивные материалы, документы, фотографии. Посетить выставку, посвящённую 78-й годовщине дня снятия блокады Ленинграда, можно до 27 февраля.

Как сообщает региональное Министерство культуры,в связи с действующими в регионе мерами, направленными на противодействие распространению коронавируса, посещение выставок Мурманского областного художественного музея проводится в условиях ограничения количества участников: в музее определено безопасное количество людей, находящихся одновременно в залах экспозиции. Музейные мероприятия проводятся по предварительной записи. Кроме того, посетители музея должны использовать средства индивидуальной защиты, а также проходить обязательную термометрию на входе в выставочные залы и помещения учреждения. Также отметим, что в музее производится регулярная дезинфекция помещений.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436922/#&gid=1&pid=1