«Вызов Арктики» из Мурманской области среди первых проектов-участников Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Стартовал третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» – о старте приёма заявок объявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Несмотря на то, что приём заявок только начался, уже появились первые три проекта, которые выразили желание принять участие в третьем сезоне конкурса «Ты в игре»: это АНО «ДРОЗД-Волхов» с проектом «Активное лето» из Ленинградской области, клуб скандинавской ходьбы «ХодиКО» из Удмуртской Республики и забеги по берегу Северного Ледовитого океана «Вызов Арктики» из Мурманской области.

«Конкурс «Ты в игре» продолжает объединять спортивных энтузиастов по всей стране и популяризировать любительский спорт. С каждым годом масштабируются и развиваются проекты участников и сам конкурс. Во втором сезоне было подано почти в два раза больше заявок, чем в первом, большая доля из них поступает из разных регионов. Сегодня мы можем смело сказать, что конкурс «Ты в игре» является эффективным инструментом федерального проекта «Спорт – норма жизни» и вносит весомый вклад в приобщение россиян к физической культуре и спорту. Напомню, что президентом поставлена цель – обеспечить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся спортом, не менее 70%», – подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Конкурс помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно, а итоги будут подведены 10 апреля 2023 года.

Проект, который войдёт в число первых участников конкурса – от организаторов трейловых забегов по берегу Северного Ледовитого океана «Вызов Арктики» из Мурманской области. В Мурманске проводится «Забег на тысячу ярдов», который представляет собой подъём на «адскую гору» (так называют сами участники), хотя высота подъёма всего 914 метров. Это экстремальный забег в непростых условиях Крайнего Севера, когда участникам предстоит бросить вызов не только самим себе, но и погоде, а также непростой для покорения трассе. Участники могут попробовать два варианта: личный забег «Верю в себя» и экстремальный парный забег «Тотальное доверие», в котором один из участников преодолевает дистанцию с завязанными глазами, а второй координирует действия партнера без поддержки руками – только с помощью голоса. «Забеги на Крайнем Севере – это целый спектр непередаваемых эмоций. Их стоит пережить каждому. Здесь всё ощущается иначе. Поддержка от участников кажется особенно тёплой, а экстремальные условия показывают, на что способен человек. Желаем, чтобы как можно больше людей смогли испытать эти эмоции – поэтому мы с командой решили подать заявку на участие в конкурсе», – отмечает автор проекта Наталья Бережная.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Конкурс направлен на поиск ярких и интересных спортивных инициатив, которые мотивируют россиян вести активный образ жизни – независимо от возраста, особенностей здоровья, социального статуса. Благодаря мероприятию, участники могут заявить о себе на всю страну и вывести свои проекты на качественно новый уровень. Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Для 25 инициатив, прошедших в шорт-лист, предусмотрена еще одна образовательная программа, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 тысяч рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждёт гран-при размером 1 млн рублей.

Фото: https://vk.com/arctictoprun?z=photo-208000455_457239604%2Fwall-208000455_99