«Вызов Арктики. Край Земли»: в Териберке в четвёртый раз прошёл трейловый забег

В рамках фестиваля «Териберка», прошедшего в одноимённом селе в эти выходные, спортсмены из разных уголков России испытали свои силы на прочность в ставшем уже традиционным трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли».

Несмотря на дождливую и ветреную погоду, на сложную трассу дистанцией 10 и 21 км вышли 77 спортсменов. Старт забегу был дан в 13.30. На всём протяжении трассы были размещены так называемые чек-поинты – точки, где волонтеры осматривали состояние смельчаков и передавали информацию судейской бригаде.

Победитель соревнований на дистанции 10 км – Дмитрий Шишкин из города Перми – вернулся спустя 54 минуты 28 секунд. Назир Лытыпов из республики Башкортостан преодолел дистанцию в 21 км за 2 часа 7 секунд.

Кстати, наряду с широкой географией участников не меньший разброс был и в возрасте спортсменов. Так, самому молодому бегуну исполнилось 26 лет, а самому возрастному – 59. На дистанции 10 км судейская комиссия оценивала участников 6 возрастных категорий, на дистанции 21 км – в 5. По результатам в каждой из них были определены 36 победителей и призёров экстремального забега. Торжественное награждение прошло этим же вечером на главной сцене Арктического фестиваля «Териберка»: лучших спортсменов отметили медалями и подарками от организаторов и партнёров, а всем участникам вручили памятные награды.

«Трейл – очень интересный! Разнообразнейший рельеф: песочный пляж, тундра, скалы, вертикальные подъёмы, бег в пелене тумана. Испытал много положительных эмоций! Организаторам – большое спасибо за грамотную разметку и за это событие», – такой отзыв опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» один из участников мероприятия Антон Дружининский.

Кстати, разметка в этом году была особенной: она была сделана из специальной биоразлагаемой целлюлозной ленты, которая используется в заповедниках и рекреационных зонах. В следующем году организаторы обещают сделать мероприятие масштабнее и увеличить количество слотов для забега, чтобы больше спортсменов смогли испытать свои силы, сообщило Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/