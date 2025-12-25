Взаимная радость: каждый второй россиянин любит и дарить, и принимать подарки

В Новый год больше всего любят дарить подарки те, у кого есть дети. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (54%) испытывает одинаковую радость и от дарения, и от получения подарков. Каждый четвертый (26%) в большей степени любит дарить. Каждый девятый (11%) предпочитает находиться в роли принимающей стороны.

Каждый одиннадцатый (9%) в принципе не любит связанные с подарками традиции. Причём таких ворчунов значительно больше среди мужчин (15%), чем среди женщин (3%). Россиянки значительно чаще мужчин заявляют, что получают одинаковое удовольствие от процесса независимо от того, вручают или принимают подарки (62 и 47% соответственно).

Молодёжь до 35 лет демонстрирует наибольшую любовь к процессу обмена подарками: 2 из 3 ценят и дарение, и получение. С увеличением возраста опрошенных среди них становится больше тех, кто любит только дарить подарки (29% среди респондентов 45+).

Среди россиян с зарплатой от 150 тысяч рублей больше тех, кто любит только дарить подарки, и меньше тех, кто любит только принимать, чем среди опрошенных с более низким уровнем дохода.

Больше всего же тех, кого радует процесс преподнесения подарков, — среди россиян с детьми (32%).

Время проведения опроса: 24—27 ноября 2025 года.