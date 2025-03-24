Взаимодействие коренных народов и бизнеса обсудят на МАФ-2025

В рамках деловой программы Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» 26 марта состоится тематическая сессия «Стандарты отношений КМНС и бизнеса: достижения и новые возможности». Организатор форума – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

В ходе дискуссии обсудят влияние проектов развития Арктической зоны России на коренные малочисленные народы Севера (КМНС), а также подходы дальнейшего построения их отношений с государством и промышленным бизнесом.

Повестка сессии сочетает такие государственно-общественные интересы, как общее социально-экономическое развитие при сохранении возможностей устойчивого развития десятков коренных малочисленных народов, отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

«Эти вопросы особенно актуальны для нашей страны, где в 34 регионах проживает 47 коренных малочисленных народов. При промышленном развитии они относятся к наиболее уязвимым группам. Их системы жизнеобеспечения, культура и самосознание критически зависят от хрупкой традиционной среды их жизнедеятельности», – подчеркнул Игорь Баринов.

Участники сессии рассмотрят варианты построения равноправного взаимодействия коренных народов и бизнеса при реализации проектов на традиционных землях КМНС, связанную с этим государственную и корпоративную политику, а также повышение уровня ответственности и мониторинга за исполнением производственных инициатив.

Кроме того, вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев представит итоги пятилетней программы поддержки КМНС, в том числе в вопросах сохранения культуры, традиционной хозяйственной деятельности и духовных ценностей.

«Мы не только реализуем проекты, но и стремимся строить такую систему отношений с коренными народами, при которой они самостоятельно определяют ее принципы и приоритеты финансовой поддержки», – отметил Андрей Грачев.

Помимо руководителя ФАДН Игоря Баринова и вице-президента «Норникеля» Андрея Грачева, в дискуссии примут участие заместитель председателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Хани Могхани; руководитель Сети коренных народов Азии по добывающей промышленности и энергетике (AIPNEE), директор Сети расширения прав и возможностей общин и социальной справедливости (CEMSOJ) Прабиндра Шакья, лидеры региональных организаций КМНС и другие эксперты.

В рамках форума также планируется подписание ежегодного соглашения между «Норникелем» и ФАДН России о совместных программах поддержки КМНС.

Деловая программа МАФ-2025 включает порядка 20 сессий, разделенных на четыре тематических блока: «Арктика и СМП: как победить в конкурентной борьбе мировых маршрутов», «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций», «Арктика и СМП: развитие опорных населенных пунктов», «Международное сотрудничество и экология».

Сессия «Стандарты отношений КМНС и бизнеса: достижения и новые возможности» состоится 26 марта в 14.00. Трансляция мероприятий форума – на сайте forumarctica.ru.

Фото: https://forumarctica.ru/news/vzaimodeystvie-korennykh-narodov-i-biznesa-obsudyat-na-maf-2025/