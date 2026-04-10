Взаимодействие малого бизнеса с крупными инфраструктурными проектами региона – это достаточно серьёзная и важная опора для субъектов МСП

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках прошедшей конференции работодателей «Бизнес-весна 2026» члены Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области и партнёры организации обсуждали ключевые вопросы, направленные на повышение эффективности ведения бизнеса и создание условий для устойчивого развития организаций.

Любой диалог о бизнесе всегда затрагивает деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. Они являются как основой создания благоприятной инфраструктуры в части услуг для населения, так и важнейшим элементом успешного развития крупного бизнеса.

На конференции работодателей «Бизнес-весна 2026», которая состоялась в Мурманске, большим блоком вопросов стало взаимодействие малого и крупного бизнеса в Мурманской области, а также обсуждение мер поддержки МСП.

Как было отмечено, взаимодействие малого бизнеса с крупными инфраструктурными проектами – это достаточно серьёзная и важная опора для субъектов МСП. Данному взаимодействию в рамках работы Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области уделяется достаточно много внимания.

Вице-президент Союза Алексей Колбасов рассказал о том, что сейчас происходит в сфере МСП, какие меры предпринимаются и какие проблемы требуют как можно более оперативного решения.

«К сожалению, наверное, многим известно, что за последние два года в значительной степени изменилась налоговая политика, в особенности это коснулось именно Мурманской области. На федеральном уровне был введён НДС для компаний, работающих на упрощённой системе налогообложения. Для ряда категорий бизнеса были отменены региональные льготы по упрощённой системе налогообложения, отменены льготы по уплате страховых взносов для малого бизнеса, отменены льготы по оплате теплоснабжения для малого бизнеса и т.д. В связи с этим малому бизнесу сейчас, как никогда, необходима поддержка, которую он может получить, в том числе работая с крупными компаниями в нашем регионе», - отметил Алексей Колбасов.

Среди основных сложностей взаимодействия с крупными инфраструктурными проектами также были отмечены длительные отсрочки платежа по окончании выполненных подрядчиками работ, большой объём исполнительной документации и крайне большие штрафы, предусмотренные для подрядчиков.

«Все эти факторы достаточно серьёзно тормозят развитие взаимодействия малого бизнеса с крупным. Малый бизнес не обладает необходимыми оборотными средствами и иногда боится даже заходить в проекты. От этого, в общем-то, зачастую страдают крупные компании как заказчики», - подчеркнул вице-президент.

В то же время, как было отмечено, в регионе за прошедшие годы проделан достаточно большой путь и разработан большой комплекс мер, направленных на улучшение этого взаимодействия, а также на поддержку МСП в целом.

Отдельным серьёзным направлением такой поддержки в условиях беспрецедентной санкционной политики в отношении российских компаний является поддержка экспорта российских товаров и услуг, в том числе и организаций Мурманской области.

Об этом в своём выступлении подробно рассказала генеральный директор Центра поддержки экспорта Мурманской области Анастасия Тютина.

Центр реализует меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на территории региона в сфере внешнеэкономической деятельности, несырьевого экспорта и экспорта услуг. Его задача — помочь предпринимателям выйти на международные рынки, повысить конкурентоспособность и увеличить объёмы несырьевого экспорта.

«Учитывая специфику региона, на сегодняшний день есть большое количество примеров эффективной поддержки организаций, работающих в сфере добычи и переработки морских биоресурсов. В то же время мы имеем большой инструментарий для поддержки бизнеса и из других сфер экономики», - отметила Анастасия Тютина.

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.