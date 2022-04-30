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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.22 09:30

Взаимодействие с депутатами различных уровней позволяет оперативно и эффективно реагировать на волнующие горожан вопросы

29 апреля состоялась рабочая встреча главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко. Стороны обсудили совместные шаги по повышению качества жизни мурманчан.

– Татьяна Алексеевна особое внимание уделяет вопросам социальной повестки, и сегодня мы встретились, чтобы обсудить один из них. Он касается предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Вопрос имеет для нас принципиальное значение, городские власти держат его на особом контроле, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Если говорить конкретно, одна из таких мурманчанок, включенная в список детей-сирот, буквально сегодня приглашена для осмотра помещения.

В настоящее время комитетом имущественных отношений города Мурманска заключён муниципальный контракт на приобретение для мурманчанки однокомнатной квартиры. После согласия заявительницы будет заключён договор найма и квартира будет передана в пользование.

– В ходе своих региональных поездок я встречаюсь с представителями исполнительной власти. Мы поднимаем темы, касающиеся различных сфер жизни северян, – прокомментировала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. – Сегодня мы также обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и уделили внимание проблеме общественного здоровья горожан.

Практика показывает, что взаимодействие с депутатами различных уровней позволяет оперативно и эффективно реагировать на волнующие горожан вопросы.

 

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22293&page=1

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
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