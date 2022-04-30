29 апреля состоялась рабочая встреча главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко. Стороны обсудили совместные шаги по повышению качества жизни мурманчан.

– Татьяна Алексеевна особое внимание уделяет вопросам социальной повестки, и сегодня мы встретились, чтобы обсудить один из них. Он касается предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Вопрос имеет для нас принципиальное значение, городские власти держат его на особом контроле, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Если говорить конкретно, одна из таких мурманчанок, включенная в список детей-сирот, буквально сегодня приглашена для осмотра помещения.

В настоящее время комитетом имущественных отношений города Мурманска заключён муниципальный контракт на приобретение для мурманчанки однокомнатной квартиры. После согласия заявительницы будет заключён договор найма и квартира будет передана в пользование.

– В ходе своих региональных поездок я встречаюсь с представителями исполнительной власти. Мы поднимаем темы, касающиеся различных сфер жизни северян, – прокомментировала депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко. – Сегодня мы также обсудили вопросы оказания помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и уделили внимание проблеме общественного здоровья горожан.

Практика показывает, что взаимодействие с депутатами различных уровней позволяет оперативно и эффективно реагировать на волнующие горожан вопросы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22293&page=1