Взаимодействие судебных приставов с гражданами и представителями организаций в условиях пандемии коронавируса

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обратиться по общедоступным телефонам, список телефонов отделов судебных приставов указаны на официальном интернет-сайте Управления в разделе «Контакты» (http://r51.fssprus.ru/510010).

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Для удобства жителей Мурманской области на официальном интернет-сайте Управления (http://r51.fssprus.ru) расположены следующие сервисы: «Банк данных исполнительных производств» позволяет узнать о наличии задолженности и оплатить её; «Личный кабинет стороны исполнительного производства» позволяет получить подробную информацию о ходе исполнительного производства; «Интернет-приёмная» позволяет направить заявление и обращение.

Владельцы мобильных телефонов и планшетных компьютеров могут воспользоваться приложением «ФССП», которое также позволяет получить информацию о наличии или отсутствии задолженности. Сервис является общедоступным, не требует регистрации и позволяет оформить подписку на уведомления. Бесплатное приложение для операционных систем iOS, Android и Windows Phone легко найти и установить из магазинов приложений App Store, Google Play и Windows, набрав в поисковой строке: «ФССП».

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области просит всех жителей региона спониманием отнестись к временно сложившейся ситуации. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, личный приём граждан судебными приставами будет проводиться в прежнем режиме.