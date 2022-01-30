Взболтать, но не смешивать: в Мурманске стартовал турнир «Brainshaker»

27 января в Мурманске и во всех городах присутствия Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) состоялась премьера интеллектуального командного турнира «Brainshaker».

Главной особенностью нового турнира стала одновременная трансляция игры сразу в нескольких городах. Так, в Мурманске турнир объединил 7 команд интеллектуалов, которые сражались за места в общем рейтинге со знатоками Владимира, Воронежа, Кирова, Курска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Смоленска и Калининграда.

Игра состояла из четырёх туров. В первом туре игроки отвечали на вопросы классического квиза. Тематика вопросов была чрезвычайно разнообразна: физика, химия, история, робототехника, современные мультфильмы и сериалы, идиомы, медицина и многое другое. Команды показали неплохой результат уже на старте игры, верно ответив на большинство вопросов тура.

Вопросы второго тура представляли сотрудники ИЦАЭ разных городов в формате видеороликов. Вопросы были связаны с региональными особенностями и явлениями, известными личностями из городов присутствия ИЦАЭ. Участники игры получили возможность не только проверить свои знания и эрудицию, но и дистанционно познакомиться с командами ИЦАЭ из других городов.

В третьем туре ведущий игры Максим Гревцев, программный директор сети ИЦАЭ, загадывал предмет, который участникам предстояло отыскать в аудитории проведения игры. После продолжительных поисков нескольким командам удалось найти дозиметр, который сотрудники ИЦАЭ Мурманска спрятали в зале. Как отметил Александр Иськив, капитан команды «Върубель», формат задания оказался необычным, и несмотря на то, что команда догадалась, каким должен быть ответ, её участники старательно обыскали зал, чтобы подтвердить свою догадку.

В четвёртом туре вопросы участникам задавали эксперты, друзья сети ИЦАЭ. С вопросом по антропологии от Елены Судариковой, сотрудника Государственного Дарвиновского музея, команды справились успешно. А вот вопросы от эксперта по информационной безопасности Руслана Юсуфова о цифровой валюте и от научного сотрудника Сколковского института науки и технологий Сергея Николаева об искусственном интеллекте заставили команды основательно поломать головы над ответом.

Победу в первой игре «Brainshaker» одержала команда «Върубель», состоящая из сотрудников Центрального банка.

«Игра нам понравилась, все мы зарядились хорошим настроением. Мы ожидали очень сложных тем и из-за этого иногда слишком осложняли ответы. Но радовались мы даже тем вопросам, на которые не ответили», – поделился впечатлениями капитан команды Александр Иськив.

За волю к победе поощрительный приз получила команда «Что-то пошло не так», которая набрала наименьшее количество баллов. Команда представляла Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева. Её команды очень тепло отзывались о прошедшей игре и подчеркнули, что хотя награда оказалась неожиданной и приятной, ощущения от игры и азарт были гораздо важнее.

Турниры «Brainshaker» будут проходить регулярно в конце каждого месяца. Команды разных городов, сыгравшие в течение года минимум в трёх играх, попадут в региональный рейтинг и встретятся в финальной суперигре, победители которой получат возможность провести уикенд в одном из городов сети ИЦАЭ на фестивале науки «КСТАТИ».

Мероприятие в Мурманске состоялось при поддержке Мурманской областной научной библиотеки на её площадке.

С актуальными новостями ИЦАЭ Мурманска и анонсами предстоящих турниров «Brainshaker» можно ознакомиться на сайте myatom.ru, а также в официальной группе ВКонтакте: vk.com/myatom_murmansk.

Фото: ИЦАЭ Мурманска.