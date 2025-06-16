Взросление: в День России заозерчане получили свой первый важный документ

12 июня в рамках акции «Мы — граждане России!» активисты «Движения Первых» провели торжественную церемонию вручения паспортов, приуроченную ко Дню России. Это мероприятие стало важным событием для пятерых юных заозерчан, получивших свой первый значимый документ в Миграционном пункте отдела Министерства внутренних дел России по ЗАТО город Заозерск.

С напутственными словами к ребятам обратились специалист по работе с заявителями МФЦ Крысина Наталья Александровна, заместитель начальника отдела МВД России, руководитель группы по работе с личным составом капитан полиции Кислова Ольга Юрьевна.

Паспорта школьникам вручила начальник миграционного пункта России по ЗАТО город Заозерск майор полиции Елена Сергеевна Маслова.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457275538%2F26b3d6ab6c8598abf8