Взросление: в Мончегорске состоялась торжественная церемония вручения паспортов в День семьи, любви и верности

В рамках всероссийского проекта «Движения Первых» «Мы - граждане России» девять 14-летних подростков из Мончегорска стали обладателями главного документа страны — российского паспорта.

Торжественную церемонию провели в администрации города. Председатель Совета депутатов Ольга Островецкая и инспектор по вопросам миграции ОМВД России «Мончегорский» Оксана Шарута вручили паспорта молодым людям.

Ольга Островецкая отметила значимость события для всех присутствующих, подчеркнув, что получение паспорта символизирует вступление во взрослую жизнь и является свидетельством принадлежности к огромной стране с многовековой историей и богатым культурным наследием.

Кроме паспорта, ребята также получили памятные подарки: специальные обложки с логотипом движения «Первых» и сувениры от партии «Единая Россия».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/528424/#&gid=1&pid=3