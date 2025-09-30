Взрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан

ООО «Специальные работы» информирует о том, что при строительстве объекта: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (1-я очередь), расположенный по адресу: Мурманская область, городской округ Мурманск, город Мурманск, улица Морская, на земельных участках с кадастровыми номерами: 51:20:0001012:135, 51:20:0001012:138. Проект Мурманск Кольский 1 очередь» с 1 по 31 октября с 16 до 19 часов (резервное время с 10 до 13 часов) запланировано производство взрывных работ.

Как сообщает администрация города Мурманска, взрывы осуществляются с применением укрытий из металлических листов, предотвращающих разлёт осколков скальной породы. Проводимые работы не представляют опасности для населения.

