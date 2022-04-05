Взят курс на радикальное обновление транспорта в Мурманской области

Благодаря областной поддержке к лету текущего года в регионе появится более 130 единиц нового общественного транспорта. По аналогии с проведенным ранее обновлением парка в ЗАТО Североморск кардинально изменится облик транспорта общего пользования в ЗАТО Александровск, существенно омолодится парк в Апатитах и Кировске. Новый транспорт, оформленный в уникальном дизайне, также выйдет на маршруты в Кандалакше, Мончегорске, Печенгском округе.

«Мы взяли курс на радикальное обновление транспорта в Мурманской области. Так, уже полностью обновили общественный автопарк в Североморске и на маршруте Североморск – Мурманск. Нами принято решение выделить почти 1,5 миллиарда рублей и закупить более 130 автобусов и троллейбусов. Благодаря этому количество возрастного общественного транспорта значительно сократится, «Транспорт Севера» станет ещё более современным», – прокомментировал Андрей Чибис.

Порядок предоставления транспортным предприятиям субсидий из областного бюджета на финансирование затрат, связанных с приобретением или обновлением подвижного состава для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, утверждён постановлением правительства Мурманской области от 31.03.2022 №258-ПП. Полученные средства областные перевозчики смогут направить на оплату полной стоимости нового транспорта либо на досрочное погашение платежей по договорам лизинга.

Выплата субсидии преследует и важные цели по сохранению работников транспортной отрасли. Так, ввиду отсутствия необходимости закупки транспорта за собственные средства, перевозчики должны будут не позднее 30 июня 2022 года выплатить единовременную материальную помощь в размере не менее 2000 рублей каждому сотруднику предприятия, не позднее 15 декабря 2022 года – повысить заработную плату (оклады) водителям и кондукторам.

Также перевозчики должны будут в течение 2022-2023 годов сохранить не менее 80 процентов численности работников. Данное условие предусмотрено по аналогии с условием поддержки, введенной в 2020 году Правительством РФ для минимизации последствий пандемии коронавируса. Такое решение уже доказало свою эффективность в вопросах сохранения коллективов.

Важно отметить, что транспортная отрасль Мурманской области никогда ранее не получала столь существенной поддержки средствами областного бюджета, отмечает региональное Министерство информационной политики.