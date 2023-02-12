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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.23 17:00

Взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены согласились бы 43% российских мужчин

Не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребёнком 43% представителей сильного пола. В течение последнего года отпуск по уходу за ребёнком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой российской компании. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и 1000 работодателей из всех округов страны.

Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Каждый третий (34%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, ещё 23% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада. Напротив, 27% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16% скорее согласились бы на это. «Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи»; «Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребёнком. Это сущая каторга по уходу за ребёнком», — комментируют опрошенные.

По сравнению с 2020 годом общее число тех, кто не против взять на себя многочисленные обязанности по присмотру за младенцем, выросло на 4 процентных пункта.

О том, что в течение последнего года им доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребёнком, сообщил каждый шестой российский работодатель (17%). По сравнению с ковидным 2020 годом их число не изменилось.

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