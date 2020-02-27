Взятка младшему инспектору ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области обернулась большим штрафом и лишением прав

Следствием и судом установлено, что летом 2019 года младший инспектор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области вступил в нерегламентированные законодательством РФ отношения с осужденным колонии. В ходе общения последний предложил сотруднику за взятку совершить заведомо незаконные действия, направленные на пронос на режимную территорию исправительного учреждения и последующую передачу ему запрещённых к свободному обороту на территории колонии предметов – мобильного телефона и комплектующих к нему, обеспечивающих его работу. Согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений мобильные телефоны входят в перечень предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, за вышеуказанные незаконные действия сотрудник исправительного учреждения получил денежные средства в размере 17600 рублей.

Преступление выявлено в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Мурманской области во взаимодействии с сотрудниками экономической безопасности полиции.

Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый признал в полном объёме.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.