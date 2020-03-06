Взяточникам бой! Вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя Мурманского лесничества

Кольский районный суд Мурманской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя ГОКУ «Мурманское лесничество» К. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (пособничество, то есть содействие советами и представлением информации совершению преступления - получения должностным лицом взятки лично в виде денег за незаконные действия, в крупном размере).

Установлено, что осужденный договорился с руководителем ГОКУ «Кольское лесничество» о том, что последняя за взятку в сумме 360 тысяч рублей подыщет участок для заготовки древесины и незаконно изготовит для знакомого осужденного 40 договоров купли-продажи лесных насаждений из расчёта 15 кубических метров древесины по одному договору, пообещав осужденному, что после получения взятки передаст ему часть денег.

В момент передачи части денежных средств руководителю ГОКУ «Кольское лесничество», последняя была задержана сотрудниками ОБЭП УМВД Росси по г. Мурманску, после чего, при передаче осужденному за оказанное им пособничество в получении взятки 70 тысяч рублей, он также был задержан.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности К. и назначил ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.