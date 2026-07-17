Welcome-наборы новым сотрудникам дарят реже

За последние два года работодателей, которые дарят welcome-наборы, стало меньше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Только 5% работодателей вручают новым сотрудникам приветственные наборы в первый рабочий день. 89% компаний такое сегодня не практикуют. За последние два года доля организаций, дарящих welcome-наборы, снизилась: с 11% в 2024 году до текущих 5%.

Как и прежде, традиция чаще встречается в крупном бизнесе: среди компаний с численностью более 1000 человек приветственные подарки практикуют 10% (против 4% в среднем бизнесе и 2% в малом).

В состав подарков работодатели чаще всего включают канцелярию (ежедневники, блокноты, ручки) и/или кружки. Что еще могут дарить новичкам: термосы, футболки, сумки-шоперы, стикерпаки, сладости, худи, рюкзаки и картхолдеры.

Время проведения опроса: 1—14 июля 2026 года.