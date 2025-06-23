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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 16:00

Work-life balance провалился. Как сберечь себя на работе и чувствовать себя счастливым?

Ежегодно в третий четверг июня отмечается День перерыва на работе (Recess at Work Day). Этот неофициальный праздник был учрежден в 2004 году для того, чтобы работники были продуктивными, счастливыми и лояльными, им необходима веселая рабочая атмосфера.

Аналитика hh.ru показывает, что работодатели достаточно часто упоминают work-life balance как «плюшку» в своих вакансиях, тем самым пытаясь, привлечь внимание потенциальных работников. Например, с января по середину июня компании упомянули work-life balance в более чем 4,4 тысячи вакансий. Причём за год число компаний, гарантирующих, что у них можно соблюдать work-life balance выросло на 16%. А за 5 лет число таких обещаний со стороны работодателей выросло в 13 раз. 

«Work-life balance – это концепция гармоничного сочетания между профессиональной и личной жизнью, когда работа не подавляет отдых, семью, хобби и здоровье. Но мы видим серьёзное изменение этого концепта. Если ещё 10 лет назад этот баланс понимался как «работа с 9 до 18, а остальное – личное время». То теперь – это концепт уходит в прошлое и на смену ему пришёл work-life blend. В дословном переводе «смешивание работы и жизни» — подход, в котором рабочее и личное не противопоставляются друг другу, а собираются в одно целое. В основе идея, что жизнь не нужно делить пополам: в ней есть место и делам, и отдыху», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Сейчас работниками особенно сильно ценится гибкость (удалёнка, гибридный график работы, гибкий график и др. Соискатели все больше фокусируются на ментальном здоровье и отказываются от токсичного овертайма.

Вопрос гармоничного встраивания работы в жизнь актуален ещё и потому, что объёмы выгорающих на работе сотрудников растут огромными темпами. Аналитика hh.ru показывает, что за последний год не чувствовали у себя симптомом выгорания лишь 28% опрошенных россиян. Остальные 72% признались, что чувствуют, что выгорели и им плохо. В частности, 42% россиян пожаловались на постоянную усталость и апатию на работе. Ещё 36% добавили, что потеряли интерес к работе и мотивацию. У каждого третьего опрошенного на работе проявляется тревожность.

«Выгорание – сигнал системных проблем в компании. Решением может быть перераспределение нагрузки, а также прояснение реальной ценности и смысла работы сотрудника, ведь если сотрудник не понимает, за что его ценят, он теряет мотивацию. Немаловажны менторство и поддержка, когда работники могут пообщаться один на один с руководителями и попросить помощи», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

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