WWF России и комитет по туризму Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве

В ближайшие три года комитет по туризму Мурманской области Баренц-отделение WWF России и при активном участии ГОКУ «Дирекция ООПТ» будут работать над развитием и поддержкой особо охраняемых природных территорий Кольского полуострова, которые имеют высокий рекреационный потенциал.

Планы совместной работы в рамках соглашения были озвучены на онлайн пресс-конференции, впервые организованной Баренц-отделением WWF России. Цель соглашения – поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий, предоставление новых возможностей экотуризму и местным жителям без ущерба для окружающей среды.

В соглашении несколько географических точек, где в ближайшие несколько лет будет вестись совместная работа. Например, заказник «Кутса» на юге Мурманской области. На этой территории уже есть проекты и, самое главное – партнеры, которые готовы сотрудничать в целях развития территории. Особое внимание сейчас обращено к Териберке. Село на берегу Баренцева моря в топе по популярности среди российских и иностранных туристов.

«В числе наших приоритетных задач – развитие цивилизованного экологического туризма в Мурманской области. Териберка – уникальное по своей красоте и самобытности место. Сейчас там существует проблема неконтролируемого туризма, который не просто наносит вред окружающей среде, но и может привести к полной утрате рекреационной, эстетической и природоохранной ценности территории. Мы уверены, что нам удастся совместно создать условия, при которых будет комфортно и гостям побережья Баренцева моря, и местным жителям», – прокомментировал и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

По прогнозам – не меньше года на заявленных территориях будут работать представители научного сообщества. Специалисты определят не только границы будущего природного парка и подготовят предложения по его зонированию, но и рассчитают рекреационную емкость территории – определят в каком количестве и по каким маршрутам туристы могут передвигаться без ущерба для хрупкой северной природы. Алгоритм действий – существует, понятен и применяется в нашей стране на передовых федеральных ООПТ. Главное – поддержка района и местных жителей.

Как отметил Олег Суткайтис, директор Баренц-отделения WWF России, когда речь идет о создании новых особо охраняемые территориях, мы стараемся говорить не только о новых ограничениях, мы также говорим о новых возможностях для развития территорий. Экотуризм – это один из тех видов деятельности, который при правильном регулировании в этом может помочь.

Как прозвучало в ходе пресс-конференции, непростая работа предстоит по продвижению заказника регионального значения «Сейдъявврь» в Перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для выполнения всех требований понадобится несколько лет, но участники соглашения уверены – это работа важна и территория обязательно должна получить международный статус и дополнительные гарантии сохранности, пишет комитет по туризму Мурманской области.