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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.25 08:45

X юбилейный фестиваль в Териберке решено провести в 2026 году

Одним из перспективных направлений развития туризма в Мурманской области является событийный туризм. Традиционные культурные, спортивные и другие массовые мероприятия уже проходят на достаточно высоком уровне, но, тем не менее, всё ещё имеют большой потенциал для развития.

«Наши яркие и уникальные мероприятия могут стать новыми точками роста туристического потока. После обсуждений, в том числе с представителями туристических ассоциаций, мы пришли к выводу, что есть запрос на переосмысление формата ключевых массовых мероприятий. Главный пример – это фестиваль «Териберка». Его перезагрузку мы обсуждали отдельно, – фестиваль, безусловно, должен качественно расти. Поэтому предлагаю рассмотреть возможность взять в этом году паузу, чтобы знаковый юбилейный X фестиваль «Териберка» прошёл в обновлённом формате в следующем 2026 году. Считаю это очень важным», – подчеркнула вчера на оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Глава региона уточнил, какую позицию занимают представители туристической индустрии.

«По мнению представителей туриндустрии, фестиваль должен вносить вклад в развитие территории, на которой он проходит. Мы с этим полностью согласны. Важно также привлекать не только туристов, но и партнёров – это даст возможность в будущем минимизировать бюджетную часть расходов на мероприятие», – отметила заместитель губернатора.

«С учётом мнения профессионалов, – тех, кто непосредственно занимается оказанием этих услуг, с учётом мнения жителей о том, что фестиваль должен в том числе работать и на развитие территории, а главное, чтобы минимизировать нагрузку на региональный бюджет, поддерживаю эту инициативу», – сказал губернатор Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549523/#&gid=1&pid=1

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