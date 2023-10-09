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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.23 16:00

XIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» состоится 7-8 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге

В рамках 11 тематических направлений развития арктического региона пройдут более 50 сессий, сообщает оргкомитет мероприятия.

Темой пленарного заседания станет развитие Арктической зоны в интересах людей, проживающих как за Полярным кругом, так и в других российских регионах, значение Арктики для России, а также механизмы и приоритеты развития макрорегиона.

Форум ежегодно собирает более 2 тысяч участников из России и зарубежных государств. В двухдневной деловой программе выступят более 400 спикеров.

По традиции деловую программу мероприятия дополнит выставка новых арктических проектов, достижений науки и техники для развития Крайнего Севера.

«Форум традиционно является связующим звеном между всеми сторонами, заинтересованными в развитии северных территорий. Арктическая повестка колоссальна: вопросы экологической безопасности, подготовка кадров, работа с молодёжью и развитие наставничества, поддержка предпринимательства, развитие технологий, цифровизация экономики, международное неправительственное взаимодействие, сохранение культурного наследия и защита интересов коренного населения Заполярья, - приводятся слова Артура Николаевич Чилингаров, председателя оргкомитета Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», специального представителя Президента РФ по международно­му сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президента МОО «Ассоциация полярников», на сайте форума. - Многолетняя практика нашего форума показывает, что все участники диалога нацелены на реализацию ключевых инвестиционных проектов, сохранение хрупкой природы и решение социальных проблем арктических регионов».

Двухдневная деловая программа XIII Международного форума «Арктика настоящее и будущее» включает 2 пленарных заседания и более 50 дискуссионных площадок, посвященных основным направлениям социальной политики, экономики, инфраструктуры, науки и технологий, экологии, международного сотрудничества, обеспечения комплексной безопасности Арктической зоны РФ.

Программа мероприятия построена так, чтобы на каждой дискуссионной площадке можно было найти ответы на основополагающие вопросы современного развития Арктики.

Форум проходит при поддержке и участии обеих палат Федерального Собрания РФ, правительства РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и других профильных министерств и ведомств. Организатор форума — МОО «Ассоциация полярников».

Фото: https://www.forumarctic.com/conf2023/press-center/news/novosti-konferencii/Opredeleny_klyuchevye_aktsenty_predstoyashchego_Foruma/

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