XIV Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура — Арктика — 2025» стартовала в Мурманском политехническом лицее

199 участников из Мурманской и Белгородской областей, Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь представляют свои работы жюри в 23 направлениях, среди которых «Информатика и программирование», «Медицина», «История освоения Арктики», «Техническое творчество и изобретательство», «Социальные науки» и другие.

— Авторы лучших работ получают гранты на дальнейшее изучение выбранного направления, кто-то из победителей кардинально меняет тему. Главное, что мотивация наших школьников познавать и открывать новое при этом только крепнет, — сказал глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Как отмечает директор МПЛ Татьяна Шовская, конференция этого года отличается более высоким уровнем работ, подготовленных в том числе учащимися лицея. Среди конкурсантов очень много тех ребят, которые выступают с собственными проектами не первый раз.

На базе Мурманского политехнического лицея уже несколько лет работает муниципальный Центр инженерных компетенций, где созданы все условия для того, чтобы дети развивались, занимаясь исследовательской работой.

Как сообщает администрация города Мурманска, в состав центра входят технопарк, ресурсный центр профильного обучения, региональное отделение №1 общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего», центр развития одаренных детей «Открытие». С 2018 года МПЛ реализует модель сетевого взаимодействия по развитию школьного естественно-научного и инженерно-математического образования. В лицее функционирует центр олимпиадной подготовки «УникУм» по предметам естественно-научного и технологического профилей. Все это — залог успешности лицеистов не только в олимпиадах и интеллектуально-творческих конкурсах, но и в выборе будущей профессии.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29311&page=1