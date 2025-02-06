150 российских военнослужащих возвращаются на Родину из пленаДля граждан, прибывших в Мурманскую область из приграничных с СВО территорий, будет действовать льготный проезд в общественном транспорте
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.02.25 10:15

XIV Российская научная конференция учащихся «Юность. Наука. Культура — Арктика — 2025» стартовала в Мурманском политехническом лицее

199 участников из Мурманской и Белгородской областей, Донецкой Народной Республики и Республики Беларусь представляют свои работы жюри в 23 направлениях, среди которых «Информатика и программирование», «Медицина», «История освоения Арктики», «Техническое творчество и изобретательство», «Социальные науки» и другие.

— Авторы лучших работ получают гранты на дальнейшее изучение выбранного направления, кто-то из победителей кардинально меняет тему. Главное, что мотивация наших школьников познавать и открывать новое при этом только крепнет, — сказал глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Как отмечает директор МПЛ Татьяна Шовская, конференция этого года отличается более высоким уровнем работ, подготовленных в том числе учащимися лицея. Среди конкурсантов очень много тех ребят, которые выступают с собственными проектами не первый раз.

На базе Мурманского политехнического лицея уже несколько лет работает муниципальный Центр инженерных компетенций, где созданы все условия для того, чтобы дети развивались, занимаясь исследовательской работой.

Как сообщает администрация города Мурманска, в состав центра входят технопарк, ресурсный центр профильного обучения, региональное отделение №1 общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего», центр развития одаренных детей «Открытие». С 2018 года МПЛ реализует модель сетевого взаимодействия по развитию школьного естественно-научного и инженерно-математического образования. В лицее функционирует центр олимпиадной подготовки «УникУм» по предметам естественно-научного и технологического профилей. Все это — залог успешности лицеистов не только в олимпиадах и интеллектуально-творческих конкурсах, но и в выборе будущей профессии.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29311&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Платформа hh.ru назвала финалистов Рейтинга работодателей России-2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Что февраль для нас готовит?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире15:00«Пилотессы». Документальный фильм (12+)16:00«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)16:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За два месяца больше 21 тысячи жителей Мурманской области погасили долг за капремонт без пени-PRO Валюту (16+)Цены на нефть перешли к росту, доллар США слабо укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте утверждён план капитального ремонта объектов коммунального назначения-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика