XV Международный кинофестиваль «Северный характер» пройдёт с 13 по 19 ноября в Мурманске

Тема фестиваля: «Притяжение Севера». В конкурсной программе киносмотра картины в разных жанрах - документальное кино, короткометражные и полнометражные игровые фильмы, сериалы. Среди участников немало работ зарубежных кинематографистов из Белоруссии, Армении, Ирана, Франции, Норвегии и других.

В номинации «Полнометражный игровой фильм» - 10 фильмов, в том числе ленты «Снегирь», «Свет» и «Туман» которые снимались в Мурманской области.

Участвуют и 5 сериалов, среди них - «Баренцево море», и «Заполярный вальс» - фильмы, которые также были сняты на Кольском полуострове.

Больше всего работ представлено в номинации - «Короткий метр» - 31 фильм. «Документальный фильм» до 90 минут - 10 работ, «Документальный фильм» до 60 минут - 9 работ. В номинации «ТВ-программы» представлено 7 программ.

Итого в конкурсной программе 72 фильма. Ещё часть работ можно будет увидеть вне конкурсной программы.

Основная конкурсная программа будет показана в кинотеатре «Мираж Синема» в самом центре города. На центральной площади Мурманска зажжёт свой экран зимний уличный кинотеатр, где зрители, смогут смотреть фестивальное кино, греясь горячим чаем и кофе под падающий снег или огни северного сияния.

Традиционно на кинофестивале ожидается не только просмотр и обсуждение конкурсных и внеконкурсных фильмов на различных мурманских площадках, но и мастер-классы российских и зарубежных документалистов, кинорежиссёров, творческие встречи с режиссёрами и актёрами, медиафорум, презентации телевизионных и кинопроектов и большая культурная программа. Планируется питчинг документальных проектов с призовым фондом 1 миллион рублей.

Итоги конкурса подведёт международное жюри фестиваля.

Председатель жюри – Мурад Алиев (Россия). Советский, российский и туркменский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист. Член общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации». Помимо российских участников в жюри будут кинематографисты из Белоруссии, Армении, Норвегии и Швеции.

Фото предоставлено Продюсерским центром «Северный характер».