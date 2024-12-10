XV Мурманская областная налоговая конференция состоится в режиме видеоконференции

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области приглашает организации и предприятия региона принять участие в XV Мурманской областной налоговой конференции.

Конференция проводится совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) и Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках конференции представители налоговых органов и регионального бизнеса обсудят последние изменения налогового законодательства и актуальные вопросы его реализации на территории Мурманской области.

Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции. Программа конференции доступна на сайте СПП МО.

Прямая трансляция будет доступна для всех желающих на официальной странице «ВКонтакте» Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области: https://vk.com/sppmo51.

Мероприятие начнётся 12 декабря в 10.00.