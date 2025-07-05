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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.25 13:00

XVI конгресс ринологов собрал ведущих специалистов России в Мурманске

В Мурманске впервые проходит конгресс Российского общества ринологов. Свой опыт представляют ведущие оториноларингологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Ярославля, Республики Беларусь, Турции.

В программе двухдневной конференции: актуальные вопросы ринологии от диагностики до инновационных хирургических методик, терапия сложных синуситов, детские патологии, смежные вопросы нейрохирургии, офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии, новые возможности в лечении хронического риносинусита, аллергического ринита, обонятельных расстройств, фармакотерапия в ринологии.

«Российское общество ринологов существует более 30 лет. Врачи ринологи занимаются лечением очень распространенных заболеваний, таких как насморк, риниты, воспаления околоносовых пазух и смежных структур. Также ринохирурги занимаются хирургией основания черепа, глазницы и другими заболеваниями. География наших мероприятий очень широкая – от Красноярска и Новосибирска до Калининграда. В Кольском Заполярье мы первый раз. Задача нашего общества – распространение знаний, обучение врачей. Я уверен, что уровень медицины в Мурманской области в целом и врачей нашей специальности достаточно высокий», – сказал профессор, д.м.н., врач оториноларинголог поликлиники №1 управления делами Президента РФ, президент Российского общества ринологов Андрей Лопатин.

Актуальность ЛОР службы в Мурманской области обусловлена климатическими особенностями: длительный период низких температур, полярная ночь; а также наличием большого количества промышленных предприятий. В Мурманской области функционирует 41 ЛОР-кабинет, организованы оториноларингологические отделения на базе Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Мурманской областной детской клинической больницы, также на базе консультативно-диагностического центра работают сурдологический центр и фониатрический кабинет.

«В регионе используются современные технологии и оборудование. В рамках регионального плана «На Севере – жить!» планируется приобретение высокотехнологичного оборудования, такого как синий лазер, навигациоионная система, нейромониторинг. Начинаем осваивать операции на основании черепа и околоносовых пазух, совмещенных с нейрохирургией. Если брать статистику, то в сравнение с Россией у нас чуть выше заболеваемость лор-органов воспалительного характера: хронических отитов, гайморитов, заболеваний воспалительного характера, особенно в детском возрасте, связанного с особенностями климата. Если брать статистику по аллергии, то у нас она ниже, потому что у нас меньше аллергенов, чем в средней полосе или на юге», – отметил врач оториноларинголог Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина, главный внештатный специалист оториноларинголог министерства здравоохранения Мурманской области Артем Терехов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549874/#&gid=1&pid=1

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