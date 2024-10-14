XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» пройдёт в Мурманске с 11 по 17 ноября

Всего организаторам кинофестиваля пришло рекордное количество заявок - более 300! Заявки пришли от кинематографистов из России, Норвегии, Армении, Китая, Индии, Казахстана, Италии, Латвии, Сербии и других стран.

Как сообщает АНО «Продюсерский центр «Северный характер», исполняющий функции Центра развития кинопроизводства Мурманской области, после отбора в конкурсной программе представлено 77 фильмов. Ещё 35 работ можно будет увидеть вне конкурсной программы.

В номинации «Полнометражный игровой фильм» - 8 фильмов, в том числе лента «Филателия», которая снималась в Мурманской области.

Участвуют и 4 сериала, среди них - «Полярный», который также был снят на Кольском полуострове.

Больше всего работ представлено в номинации - «Короткий метр» - 30 фильмов. «Документальный фильм» до 90 минут - 9 работ, «Документальный фильм» до 60 минут - 10 работ. В номинации «Анимационный фильм» представлено 16 программ (шорт лист на сайте http://northcharfest.ru/ru/shortlist).

В рамках фестиваля также пройдут: конкурсный показ фестивальных работ; просмотры и обсуждения телепрограмм и фильмов; мастер-классы российских кинорежиссёров; презентации кинопроектов; внеконкурсный показ фильмов и телевизионных программ; культурная программа, а также конкурс для молодых кинематографистов «Киношторм».

Конкурсный показ будет организован в кинотеатре «Мираж Синема» и в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Но это не единственные точки показа. Фестивальную программу можно будет посмотреть на 15 площадках в Мурманске.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Фото: АНО «Продюсерский центр «Северный Характер», исполняющий функции Центра развития кинопроизводства Мурманской области.