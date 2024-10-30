XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» пройдёт в Мурманске с 11 по 17 ноября

В программе киносмотра представлено 77 фильмов из 15 стран - Казахстана, Китая, Таджикистана, Ирана, Непала, Норвегии, Испании, Венгрии, Мексики, Азербайджана, Сербии и других. Ещё 35 работ можно будет увидеть вне конкурсной программы. Многие авторы фильмов в том числе из Китая приедут в Мурманск, чтобы лично представить свои работы.

Жюри кинофестиваля также международное. В нём соберутся кинематографисты из России, Беларуси и Швеции. Председатель жюри - Филипп Абрютин - режиссёр, сценарист, продюсер.

Из долгожданных премьер это, конечно, фильм «Филателия», который снимался в Мурманске в прошлом году под названием «Светлячок» и уже собрал множество наград на международных кинофестивалях. Мурманчане, которые снимались в фильме в качестве акторов второго плана и массовки, с нетерпением ждут показа этого фильма. На презентацию «Филателии» в Мурманск приедут актеры, сыгравшие главные роли.

Новая для кинофестиваля номинация «Анимация» без сомнения привлечет внимание самого юного мурманского зрителя.

Традиционно в рамках кинофестиваля будет работать уличный кинотеатр. В этом году фильмы под открытым небом можно будет посмотреть в молодёжном пространстве «Контейнер-холл».

Конкурсный показ будет организован в кинотеатре «Мираж Синема» («Мурманск Молл») и в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Но это не единственные точки показа. Фестивальную программу можно будет посмотреть на 15 площадках в Мурманске.

Для всех желающих в течение пяти дней будут организованы бесплатные лекции и мастер-классы от профессиональных кинематографистов, которые приедут на кинофестиваль.

Так, тем, кто мечтает о карьере в кино, будет интересно пообщаться с продюсером телеканала «СТС» Павлом Сарычевым и генеральным продюсером Наталией Клибановой, под руководством которой были запущены в производство масштабные полнометражные картины «Мастер и Маргарита» и «Воздух».

На кинофестивале состоится ещё одна интересная презентация - фильма «Алексей Леонов. Космос внутри», который основан на эксклюзивном интервью космонавта, записанным его дочерью Оксаной Леоновой. Она же и приедет на презентацию фильма.

Как и в прошлом году, на кинофестивале пройдёт конкурс для молодых кинематографистов «Киношторм». Для них, а также всех любителей снимать видео в течение пяти дней будут организованы лекции и мастер-классы от профессиональных кинематографистов, которые приедут на кинофестиваль.

Награждение победителей кинофестиваля состоится 16 ноября на церемонии закрытия. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

«Сегодня мы особенно чувствуем поддержку наших мурманских зрителей, благодаря которым мы организуем это масштабное международное культурное событие. На наших глазах «Северный характер» проявляет свою творческую мощь, привлекает кинематографистов со всего мира. – подчеркивает председатель кинофестиваля Светлана Солдатова. - Фестиваль продолжает рассказывать о жизни людей в суровых условиях Крайнего Севера, сохраняет культурное наследие и историческую память народов».

Фото предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер», исполняющий функции Центра развития кинопроизводства Мурманской области.