XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» состоится, но нужна наша поддержка

Фестивальная команда «Северного характера» приняла решение проводить кинофестиваль несмотря на то, что киносмотр не получил поддержки от Президентского фонда культурных инициатив.

«Вы помните, как мы были разочарованы результатами конкурса Президентского фонда культурных инициатив, который не поддержал наш проект, – сообщает президент кинофестиваля Светлана Солдатова. - Мы собрали нашу команду и приняли решение провести в этом году XVI Международный кинофестиваль «Северный характер» с конкурсной программой и международным жюри. Мы пришли к этому решению не спонтанно, а по многочисленным просьбам наших зрителей и поддержке коллег-кинематографистов. У нас очень скудный бюджет, но мы постараемся сделать отличную международную конкурсную программу, рассчитываем на несколько премьер. Дорогие зрители, ваша поддержка и участие помогли нам принять это трудное решение, мы своими нервами ощутили, как важен и нужен Мурманску «Северный характер». Наша фестивальная команда согласилась работать на этом проекте бесплатно. Если вы хотите войти в нашу команду как волонтёр, если у вас есть возможность творчески поддержать кинособытие – пишите мне в личные сообщения. Нам нужны ведущие показов, дизайнер, декоратор, переводчик, технические специалисты. Очень нужна информационная поддержка, чтобы зрители смогли прийти на показы».

Фестиваль состоится с 11 по 18 ноября 2024 года. Приём заявок в конкурсный показ откроется в начале следующей недели. Тема фестиваля: «Притяжение Севера». Номинации фестиваля: «Полнометражный игровой фильм», «Документальный фильм» до 90 минут, «Анимационный фильм» до 30 минут, «Короткометражный игровой фильм» до 30 минут, «Сериал».

В рамках фестиваля пройдут: конкурсный показ фестивальных работ; просмотры и обсуждения телепрограмм и фильмов; мастер-классы российских и зарубежных документалистов, кинорежиссёров; медиафорум; презентации телевизионных и кинопроектов; внеконкурсный показ фильмов и телевизионных программ; культурная программа, а также конкурс для молодых кинематографистов «Киношторм».

Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Мурманской области.

Фото: https://vk.com/northern_character?z=photo-156363751_457253483%2Fwall-156363751_5574