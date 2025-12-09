XVI Мурманская областная налоговая конференция состоится 11 декабря в режиме видеоконференции

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области приглашает организации и предприятия региона принять участие в XVI Мурманской областной налоговой конференции.

Конференция проводится совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) и Мурманского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках конференции представители налоговых органов и регионального бизнеса обсудят последние изменения налогового законодательства и актуальные вопросы его реализации на территории Мурманской области.

Мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции.

Прямая трансляция будет доступна для всех желающих 11 декабря в 10.00 на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области: https://vk.com/sppmo51.