XXXII Чемпионат России по хоккею с мячом: «Мурман» против «СКА-Уральский Трубник»

Грандиозное событие в жизни Мурманска состоится сегодня. На стадионе «Строитель» пройдёт первый домашний матч хоккейного клуба «Мурман» в рамках XXXII Чемпионата России по хоккею с мячом.

Наша команда сразится со «СКА-Уральским Трубником» из Свердловской области. Начало матча в 18.30

Напомним, ХК «Мурман» - единственная команда из Мурманской области, которая выступает на Всероссийских соревнованиях. Ключевым партнёром клуба уже много лет является Мурманский морской торговый порт.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253790%2Falbum-149919532_00%2Frev