«Я – гражданин России»: 12 декабря в Мурманске пройдёт опрос жителей и гостей региона на знание основ Конституции РФ

Опрос проводится в рамках акции «Я – гражданин России», он будет сопровождаться вручением буклетов высшего нормативного правового акта Российской Федерации горожанам.

Акция состоится в день государственного праздника Российской Федерации – День Конституции. Этот праздник позволяет нам почувствовать себя гражданами великой страны.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, место проведения: центр города Мурманска, площадь Пять Углов, а также на территории Центрального сквера.

Время проведения: с 13.00 до 14.00.

Организаторами мероприятия выступают Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества совместно с Домом Дружбы Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru