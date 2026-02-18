«Я — лидер»: мурманские студенты учатся социальной активности

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке прошёл семинар «Я — лидер» для участников XXV городского конкурса «Студент года».

На очередном этапе конкурса молодым мурманчанам предстоит организовать и реализовать социально значимые акции в своих учебных заведениях. В ходе семинара они ознакомились с требованиями к выполнению задания, структурой отчётов и особенностями воплощения в жизнь социальных проектов.

Был представлен широкий спектр направлений для акций — от укрепления дружбы до экологического воспитания. В течение месяца студенты разработают и запустят свои проекты, а итоги их работы будут подведены в апреле этого года.

Как сообщает администрация города Мурманска, максимальный результат за выполненное задание составляет 30 очков. Набранные баллы будут внесены в общую таблицу рейтинговых показателей конкурса.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31912&page=1