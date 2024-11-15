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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.24 15:00

«Я – профессионал»: более 50 студентов вузов Мурманской области подали заявки на участие во Всероссийской олимпиаде

На участие в VIII сезоне Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» подали заявки 56 студентов вузов Мурманской области. С 15 ноября по 1 декабря состоится отборочный этап, участие в котором позволит студентам со всей России – заявки подали свыше 185 тысяч участников – оценить уровень своих знаний и навыков, проверить свои силы в решении задач, разработанных представителями лучших российских университетов и индустриальными партнерами проекта.

«Платформа «Россия – страна возможностей» поддерживает талантливых россиян в их профессиональном и личностном развитии и создает социальные лифты для всех граждан. Жители Мурманской области регулярно присоединяются к нашим проектам, чтобы реализовать свой потенциал. В числе активных участников – студенты, которые традиционно принимают участие в олимпиаде «Я – профессионал» и формируют кадровый резерв России. В VIII сезоне в число участников вошли обучающиеся Мурманского арктического университета, Северо-Западного института (филиала) «Московского гуманитарно-экономического университета», Апатитского филиала МАУ , Мурманского филиала «РАНХиГС», – сообщил исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара отметила, что в новом сезоне молодёжь Мурманской области вместе со студентами со всей страны откроет для себя новые профессиональные и образовательные возможности. Участники получат полезные HR-продукты и услуги: индивидуальные и групповые карьерные консультации, рекомендации по профессиональному становлению, экскурсии на производства и в офисы ведущих российских компаний, знакомство с работодателями на образовательных форумах и школах проекта, а также возможность пройти стажировки и получить предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров.

«В экосистему «Я – профессионал» ежегодно вступают студенты со всей России, которые не боятся заявить о себе, готовы доказать свою конкурентоспособность и начать карьеру у лучших работодателей страны. В VIII сезоне наиболее востребованными направлениями стали: «Психология», «Экономика» и «Креативные индустрии»», – сказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Нововведением VIII сезона стало предоставление доступа к карьерному порталу олимпиады участникам отборочного этапа. Ранее возможность откликнуться на вакансии от ведущих работодателей страны была открыта только для дипломантов и участников заключительного этапа с ненулевым результатом. Теперь каждый студент, заинтересованный в профессиональном развитии, сможет попробовать свои силы на стажировках у более чем 700 компаний – отраслевых лидеров.

Дипломанты проекта получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Министерства науки и высшего образования РФ – это масштабная площадка для проверки знаний и прикладных навыков студентов российских вузов, а также уникальная система карьерного сопровождения. Олимпиада реализуется с 2017 года и охватывает 71 предметную область: от авиастроения до искусственного интеллекта.
 


Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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