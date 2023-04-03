«Я – русский композитор»: в Мурманском областном художественном музее открылась выставка к 150-летию Сергея Рахманинова

К 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова в Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор».

В число экспонатов из собрания Российского национального музея музыки – редко выставляемые и малоизвестные документы и фотографии, а также генеалогическое древо рода Рахманиновых, ученические работы композитора, авторские рукописи таких знаковых произведений, как опера «Алеко» и Второй концерт для фортепиано с оркестром. Многие экспонаты представляются впервые.

Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов можно прослушать фондовые записи известнейших произведений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов. Необычное дополнение – записи радиопередач не имеющего аналогов в мире мультимедийного проекта «Экспомузыка», который реализован на сайтах радиостанции «Орфей» и Российского национального музея музыки.

Выставка работает в Культурно-выставочном центре Русского музея до 28 мая, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru