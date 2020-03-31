«Я – волонтёр Мурманска» - ежедневно помощники совершают более 20 выездов к пожилым горожанам

В работу по оказанию помощи пожилым людям, вынужденным оставаться дома в период распространения новой коронавирусной инфекции, активно подключились волонтёры.

В Мурманске с 28 по 30 марта на горячую линию поступило 223 звонка. Ежедневно помощники совершают более 20 выездов. Волонтёры доставляют на дом продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, корм для домашних животных.

Перед каждым выездом они проходят обязательную термометрию, инструктаж по технике безопасности, получают маску и перчатки.

Отличить волонтёров можно по синим курткам с надписью на спине «Я – волонтёр Мурманска», также добровольцы имеют при себе паспорт и справку, удостоверяющую волонтёрскую деятельность.

Телефоны муниципальной «горячей линии» в городе Мурманске и адреса электронной почты: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25; murmansk.osso@yandex.ru