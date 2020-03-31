Для COVID-19 нет возрастных предпочтений, а создать вакцину против коронавируса очень-очень сложноСводка регионального оперативного штаба по COVID-19: ситуация стабилизировалась
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.03.20 12:55

«Я – волонтёр Мурманска» - ежедневно помощники совершают более 20 выездов к пожилым горожанам

В работу по оказанию помощи пожилым людям, вынужденным оставаться дома в период распространения новой коронавирусной инфекции, активно подключились волонтёры.

В Мурманске с 28 по 30 марта на горячую линию поступило 223 звонка. Ежедневно помощники совершают более 20 выездов. Волонтёры доставляют на дом продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, корм для домашних животных.

Перед каждым выездом они проходят обязательную термометрию, инструктаж по технике безопасности, получают маску и перчатки.

Отличить волонтёров можно по синим курткам с надписью на спине «Я – волонтёр Мурманска», также добровольцы имеют при себе паспорт и справку, удостоверяющую волонтёрскую деятельность.

Телефоны муниципальной «горячей линии» в городе Мурманске и адреса электронной почты: 8 (8152) 45-35-39, 45-36-14, 62-09-25; murmansk.osso@yandex.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Грузооборот морских портов в плюсе, речные перевозки – в минусе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
Комментарий к новости:В период распространения коронавирусной инфекции волонтёры Мурманской области помогают пожилым и маломобильным северянам
Гость
25.03.20 22:14
Какая помощь, просто перенаправляют письменные обращения в ГЖИ на рассмотрение без контроля и других подобных действий. На вопросы по электронной почте не отвечают, просто игнорируют. Дозвониться про
Комментарий к новости:«Новые формы управления» помогают мурманчанам добиваться от управляющих компаний прямого выполнения своих обязанностей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)15:00«Знахарки». Документальный цикл (12+)15:40«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области прокурорами направлены в суд заявления о взыскании заработной платы на сумму более 6 млн рублей-PRO Валюту (16+)Рубль растёт вслед за дорожающей нефтью-PRO Энергетику (18+)Энергетики повысили надежность электроснабжения южной части Кольского полуострова-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Госдума может рассмотреть проект закона о повышении оплаты больничных на этой неделе в 3-х чтениях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовал: 1 011 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика