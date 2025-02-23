«Я бы в приставы пошёл»: молодёжи рассказали о работе сотрудников УФССП России по Мурманской области

День сотрудника правоохранительных органов состоялся в Мурманском кадровом центре.

Как стать судебным приставом? Что нужно для того, чтобы начать свою карьеру в этой службе? На эти и многие другие вопросы молодых северян ответили сотрудники службы судебных приставов.

Судебные приставы познакомили студентов вузов с возможностями работы в органах принудительного исполнения. В формате живой беседы молодёжь получила развернутую информацию о структуре службы, порядке трудоустройства, об особенностях и преимуществах службы, а также о перспективах карьерного роста и социальных гарантиях, которые предоставляются государством сотрудникам ведомства. Выступление служителей закона сопровождалось демонстрацией видеороликов о деятельности управления.

Заместитель главного судебного пристава Мурманской области Андрей Зубов отметил: «УФССП России по Мурманской области заинтересовано в молодых квалифицированных специалистах. Поэтому в настоящее время одним из приоритетных направлений кадровой политики ведомства является активная помощь будущим выпускникам вузов в выборе профессии».

Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, для молодёжи данное мероприятие имело особую значимость, так как в современных реалиях молодым специалистам не всегда просто найти стабильную работу с возможностью карьерного роста. Студенты получили информационные материалы о службе судебных приставов и контактные данные для получения дополнительной информации.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.