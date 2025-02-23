Мужчины рассказали о том, что хотят и что получают на 23 февраля – «SuperJob»Изворотливые люди: цены на овощи растут – японец стал выращивать их дома, не хватает водителей – в Британии создали мощный грузовой беспилотник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.02.25 13:00

«Я бы в приставы пошёл»: молодёжи рассказали о работе сотрудников УФССП России по Мурманской области

День сотрудника правоохранительных органов состоялся в Мурманском кадровом центре.

Как стать судебным приставом? Что нужно для того, чтобы начать свою карьеру в этой службе? На эти и многие другие вопросы молодых северян ответили сотрудники службы судебных приставов.

Судебные приставы познакомили студентов вузов с возможностями работы в органах принудительного исполнения. В формате живой беседы молодёжь получила развернутую информацию о структуре службы, порядке трудоустройства, об особенностях и преимуществах службы, а также о перспективах карьерного роста и социальных гарантиях, которые предоставляются государством сотрудникам ведомства. Выступление служителей закона сопровождалось демонстрацией видеороликов о деятельности управления.

Заместитель главного судебного пристава Мурманской области Андрей Зубов отметил: «УФССП России по Мурманской области заинтересовано в молодых квалифицированных специалистах. Поэтому в настоящее время одним из приоритетных направлений кадровой политики ведомства является активная помощь будущим выпускникам вузов в выборе профессии».

Как отмечает пресс-служба УФССП России по Мурманской области, для молодёжи данное мероприятие имело особую значимость, так как в современных реалиях молодым специалистам не всегда просто найти стабильную работу с возможностью карьерного роста. Студенты получили информационные материалы о службе судебных приставов и контактные данные для получения дополнительной информации.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что ждёт самозанятых СЗФО в 2025 году: изменения в законах и рост спроса на них
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире17:25«Хоккей - жизнь: Тульская область». Познавательная программа (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар ослаб на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 и 24 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика