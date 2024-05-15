«Я искренне рад всех видеть»: губернатор Андрей Чибис провёл рабочие встречи с представителями партийных фракций Мурманской областной Думы

В преддверии ежегодного отчёта перед Мурманской областной Думой о работе регионального правительства губернатор Андрей Чибис провёл серию традиционных рабочих встреч с представителями парламентских фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – за правду».

Глава региона поблагодарил парламентариев за совместную работу и подчеркнул, что ключевая задача каждой встречи – обсудить и взять на контроль проблемные вопросы.

«Я искренне рад всех видеть. Мы на разных мероприятиях периодически общаемся. Послезавтра мой отчёт о работе регионального правительства, по известным причинам его пришлось перенести. Поэтому отчёт официальный направлен, я с большим удовольствием хотел бы услышать ваши вопросы, которые есть. В том числе проблемные. Те, что есть смысл поднять и обсудить. Закрытых тем нет», – отметил Андрей Чибис в приветственном слове.

В числе первых был озвучен вопрос, связанный с поддержкой молодых семей. Особое внимание депутаты обратили на необходимость внедрить новые меры, благодаря которым удастся простимулировать рождаемость в Мурманской области и снизить темпы сокращения населения.

«По итогам прошлого года в Мурманской области впервые с 2009 года зафиксировано увеличение рождаемости. Первое. Проекты, по которым приняты решения Президента РФ Владимира Путина, требуют внимания, квалифицированных кадров. В том числе, приехавших специалистов. Однако нам необходимо направлять людей не только в экономику, но и в социальную сферу. Второе. Мы будем стимулировать молодых ребят учиться и работать, или учиться за пределами региона, но возвращаться на работу в Мурманскую область. И третье. Увеличение числа рабочих мест. Вот основные направления, над которыми нужно работать, чтобы повысить численность населения», – сказал Андрей Чибис.

Заместитель председателя областной Думы Евгений Никора напомнил, что в настоящее время продолжается процесс формирования нового состава правительства РФ, и спросил, нуждается ли региональное правительство в кадровых перестановках.

«7 мая наш президент Владимир Путин подписал новый указ о национальных целях и задачах до 2030 года или до 2036-го. Только что закончилось формирование нового правительства РФ. На мой взгляд, структура правительства Мурманской области, персональный состав команды, полностью позволяет решать актуальные и амбициозные задачи, которые ставит перед ними страна. Это не только национальные цели, но и план «На Севере – жить», который был инициирован вами и поддержан северянами. Тем не менее, считаете ли Вы целесообразным в какой-то мере донастроить структуру правительства Мурманской области, исходя из уже действующей структуры правительства РФ и указа Президента? На мой взгляд, очень хорошо, что в правительстве РФ осталось очень много людей, которые не понаслышке знают Мурманскую область и у которых налажен хороший рабочий контакт с Вами», – сказал Евгений Никора.

«Кадровые решения, которые приняты, конечно, радуют. Теперь первый вице-премьер – Денис Мантуров – наш, мурманчанин. Он нам искренне помогает, возглавляет наблюдательный совет нашего вуза по моей просьбе. Новый министр обороны очень плотно взаимодействует с Мурманской областью, поддерживает транспортный узел, не на словах, а на деле. Новый состав правительства России позволяет нам ещё плотнее работать и добиваться важных, нужных для нас решений. Я разделяю мнение, что региональная команда отлично выстроена, она приобрела необходимый опыт. Сейчас это эффективная команда, но это не означает, что нет предела совершенству. Если северяне поддержат, я не исключаю, что у нас будут корректировки в структуре», – подчеркнул глава региона.

Важной темой, которую также обсудили на встрече с фракциями, стала работа по созданию мастер-планов по развитию опорных городов Арктики, а также формирование регионального бюджета на решение насущных проблем в других муниципальных образованиях.

«Мастер-планы наших агломераций – Мурманской, Кировско-Апатитской и Мончегорской – очень детализированы. Всё, что мы сейчас делаем вместе с жителями, ляжет в основу стратегии, о готовности которой мы доложим президенту России летом этого года. После этого нам будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета. Также деньги выделены на реновацию ЗАТО, которая затрагивает огромный пласт решаемых вопросов. Отдельное внимание мы уделим другим муниципалитетам, в том числе, Кандалакшскому и Терскому районам, и решим оставшиеся вопросы», – сказал глава региона.

Представители фракции КПРФ обратили внимание губернатора на улучшение качества жизни северян: повышение заработной платы для работников транспортной отрасли, расширение перечня мер поддержки для ветеранов труда, предоставление бесплатной стоматологической помощи для пенсионеров и другие.

Социальную сферу жизни северян также затрагивали вопросы, озвученные Станиславом Гонтарем, руководителем фракции ЛДПР. В частности, депутат подчеркнул, что необходимо продолжить работу над созданием доступной среды для маломобильных северян, и рассмотреть возможность улучшить льготные условия для этой категории граждан.

Представители фракции «Справедливая Россия – за правду» также получили возможность обсудить с главой региона приоритетные вопросы. Темы, поднятые руководителем фракции Александром Макаревичем, касались выделения бюджетных средств на формирование комфортной городской среды, в частности, на благоустройство города Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отчёт губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоится 16 мая, в 14.00, в Мурманской областной филармонии.

Фото: https://gov-murman.ru