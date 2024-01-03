«Я люблю моё Заполярье»: каждую пятницу в эфире регионального «Радио России» можно услышать лучшие строки заполярных поэтов о родном крае

Новый медиапроект познакомит жителей Кольского Заполярья с поэтическим наследием нашего края. Совместная инициатива «Радио России – Мурманск» и областного драматического театра «Я люблю моё Заполярье» стартовала в конце 2023 года. Каждую пятницу в эфире регионального «Радио России» можно услышать лучшие строки заполярных поэтов о родной области.

Артисты драмтеатра уже представили слушателям стихотворения Владимира Смирнова, Николая Колычева, Октябрины Вороновой, Александра Миланова, Николая Рубцова, Виктора Тимофеева и Дмитрия Коржова. Послушать выпуски программы можно на сайте «Радио России» или в группе драматического театра «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в 2022 году совместный проект с региональным радио и областными театралами запустила областная детско-юношеская библиотека. Серия выпусков «Сказки народов Севера» была приурочена к Году культурного наследия народов России – артисты областного театра кукол читали для радиослушателей сказки народов, которые проживают на территории нашей многонациональной Родины. Ознакомиться с материалами проекта можно на сайте библиотеки.

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457250604%2Fwall-623014_14676