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Мурманская область. Арктика (16+)25.07.23 11:30

«Я люблю порт» - названы победители конкурса детского творчества

А самыми первыми были отмечены самые юные участники церемонии - победители конкурса детского творчества «Я люблю порт». Заслуженные награды они получили из рук исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова.

Как мы уже сообщали, в первое воскресенье июля в России отметили День работников морского и речного флота. Состоялся торжественный вечер и в Мурманском областном драматическом театре, где звучали добрые слова в адрес профессионалов отрасли. Более 150 человек получили заслуженные награды. А самыми первыми были отмечены самые юные участники церемонии - победители конкурса детского творчества «Я люблю порт». Заслуженные награды они получили из рук исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова.

Сегодня пресс-служба АО «ММТП» называет имена победителей:

возрастная категория «Дети дошкольного возраста» номинация «Лучшая поделка»

1 место - Давид Тарабанько, сын Екатерины Тарабанько, помощника исполнительного директора;

номинация «Лучший рисунок»

1 место - Варвара Минко, дочь Ксении Минко, специалиста по связям с общественностью;

возрастная категория «Дети младшего школьного возраста (7-8 лет)»

1 место – Алексей Сидоров, сын Анастасии Сидоровой, специалиста транспортно-экспедиторской конторы;

2 место – Анна Самохвалова, дочь Татьяны Самохваловой, начальника отдела инвестиционных проектов;

3 место – Родион Мозговой, сын Катарины Мозговой, ведущего специалиста отдела закупок службы материально-технического снабжения;

возрастная категория «Дети среднего школьного возраста (9-10 лет)»

1 место – Мелания Рудакова, дочь Светланы Мироновой, начальника отдела по социальным вопросам;

2 место – Демид Шкаредный, сын Анны Шкаредной, специалиста по земельным вопросам корпоративного отдела;

3 место – Дарья Александрова, дочь Елены Александровой, юрисконсульта ООО «МБТ»;

возрастная категория «Дети старшего школьного возраста (11-14 лет)»

1 место – Марина Фатыхова, дочь Оксаны Фатыховой, ведущего инженера-конструктора отдела гидротехнических сооружений и капитального строительства;

2 место – Кристина Лёвина, дочь Олеси Лёвиной, инженера лаборатории по охране окружающей среды и химического анализа;

3 место – Милания Филиппова, дочь Дарьи Ковальчук, начальника отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

 

Видео: https://vk.com/video-149919532_456239253; фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252496%2Fwall-149919532_3311

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