«Я люблю порт»: в ММТП подведены итоги конкурса детского творчества

В канун Дня работников морского и речного флота в АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги конкурса детского творчества «Я люблю порт».

Он проводится ежегодно в целях развития творческих способностей и интереса детей к теме морского транспорта и деятельности порта, а также для укрепления связи поколений, уважения к истории предприятия и воспитания достойной смены портовикам.

Решением комиссии призовые места и специальные диплом были распределены следующим образом:

в номинации «Лучший рисунок»

среди детей дошкольного возраста

I место – Анастасия Зубова;

II место – Артем Филиппов;

II место – Александра Смирнова;

III место – Анна Самохвалова;

поощрительный приз – Егор Еремеев.

среди детей младшего школьного возраста

I место – Марина Фатыхова;

II место – Мелания Рудакова;

III место – Анастасия Ирикина.

среди детей среднего школьного возраста

I место – Арина Бычкова;

I место - Анна Ирикина;

II место – Яна Лайшева;

III место – Варвара Смирнова;

поощрительный приз – Катя Бычкова.

В номинации «Конкурс художественно-прикладного творчества»

I место – Антон Демченко;

II место – Полина Вилкова;

III место – Алексей Сидоров;

в номинации «Самый младший участник» награждены Анастасия Колесникова и Варвара Минко. В номинации «За оригинальность» - Полина Сагадеева.

Почётная церемония награждения состоялась на торжественном собрании в честь главного профессионального праздника портовиков. Детей поздравил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/doc6498213_639792374?hash=YNUVtwVuJOjmBd9drdCbg9HKneQUus1tHNHQzTLct2L&dl=9bl8Loaiveox0czTCuslRShz0BVqKBXcOVTgVmAtixw