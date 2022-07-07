«Я люблю порт»: в ММТП подведены итоги конкурса детского творчества
В канун Дня работников морского и речного флота в АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги конкурса детского творчества «Я люблю порт».
Он проводится ежегодно в целях развития творческих способностей и интереса детей к теме морского транспорта и деятельности порта, а также для укрепления связи поколений, уважения к истории предприятия и воспитания достойной смены портовикам.
Решением комиссии призовые места и специальные диплом были распределены следующим образом:
в номинации «Лучший рисунок»
среди детей дошкольного возраста
I место – Анастасия Зубова;
II место – Артем Филиппов;
II место – Александра Смирнова;
III место – Анна Самохвалова;
поощрительный приз – Егор Еремеев.
среди детей младшего школьного возраста
I место – Марина Фатыхова;
II место – Мелания Рудакова;
III место – Анастасия Ирикина.
среди детей среднего школьного возраста
I место – Арина Бычкова;
I место - Анна Ирикина;
II место – Яна Лайшева;
III место – Варвара Смирнова;
поощрительный приз – Катя Бычкова.
В номинации «Конкурс художественно-прикладного творчества»
I место – Антон Демченко;
II место – Полина Вилкова;
III место – Алексей Сидоров;
в номинации «Самый младший участник» награждены Анастасия Колесникова и Варвара Минко. В номинации «За оригинальность» - Полина Сагадеева.
Почётная церемония награждения состоялась на торжественном собрании в честь главного профессионального праздника портовиков. Детей поздравил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.
Фото: https://vk.com/doc6498213_639792374?hash=YNUVtwVuJOjmBd9drdCbg9HKneQUus1tHNHQzTLct2L&dl=9bl8Loaiveox0czTCuslRShz0BVqKBXcOVTgVmAtixw