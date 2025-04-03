«Я люблю тебя, Россия!»: ансамбль танца «Сполохи» выступает на сцене «Кировки»

Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Кирова приглашает всех жителей Мурманска на концерт «Я люблю тебя, Россия!», который состоится 6 апреля в 15.00.

Как сообщает vk.com/odkkirova, ансамбль танца «Сполохи» представит яркую программу, наполненную любовью к Родине и весенним настроением. Весна для каждого из нас символизирует время перемен, новых возможностей и обновлений. Это время, когда каждый из нас просыпается от зимней спячки и начинает мечтать о чем-то новом и свежем. А участники ансамбля танца «Сполохи» готовы подарить зрителям незабываемые впечатления, отвлечь от повседневных забот и проблем, окунуть в мир музыки, танца и радости.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу весеннего праздника и ощутить бурю эмоций от выступления талантливых артистов. Приходите на концерт «Я люблю тебя, Россия!» от ансамбля танца «Сполохи» и получите заряд позитивной энергии на целую весеннюю неделю.

Фото: https://vk.com/odkkirova