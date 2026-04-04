«Я люблю тебя, Россия!»: на сцене «Кировки» заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи»

5 апреля в 15.00 на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится концерт «Я люблю тебя, Россия!» заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Сполохи».

Концертная программа посвящена Году единства народов России. Вниманию зрителей будут представлены хореографические номера на материале карельского, татарского, марийского и других народных танцев. Особое место в программе будет уделено русскому народному танцу.

Как сообщает vk.com/odkkirova, участников концерта ждёт увлекательное путешествие в мир национальной культуры. Народно-сценический танец развлекает, завораживает, воспитывает, заставляет переживать или смеяться, радоваться или грустить, словом, не оставляет равнодушным никого. Здесь вы окунётесь в атмосферу задора, удали, юмора и энергичности.

