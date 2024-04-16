Мурманская область. Арктика (16+)16.04.24 13:00
«Я работаю в туризме»: мурманчан приглашают на ярмарку вакансий
Комитет по туризму Мурманской области организует ярмарку вакансий «Я работаю в туризме». Мероприятие пройдёт 17 апреля в 12.00 в Центре управления регионом (ул. Софьи Перовской, 5), в зале «Digital», 1-й этаж.
В ярмарке примут участие представители региональных туроператоров, отельеры и рестораторы, развивающие «Арктическую кухню».
Как сообщает администрация города Мурманска, жители областного центра смогут напрямую пообщаться с профессионалами сферы туризма, заполнить анкету на трудоустройство и, возможно, найти место работы или стажировки.
Для участия в ярмарке необходима регистрация по ссылке.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27154&page=1
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