Мурманский областной художественный музей приглашаем северян на мероприятие, посвящённое Дню защиты детей «Я тоже так могу» (6+), которое состоится 4 июня в 14 часов в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (2-й этаж).

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, проходя мимо картины Казимира Малевича «Чёрный квадрат», в голове невольно возникает мысль «Да что тут такого? Я тоже так могу!».

Но так ли это? И вообще! Почему вдруг художники перестали писать всё так, как оно есть на самом деле, и начали рисовать «какие-то фигурки»?

«Я тоже так могу» это не просто мероприятие, это возможность проявить себя, используя самые различные инструменты и материалы! Кем мы представим себя сегодня? Кандинским? Пикассо? Ларионовым?

Сотрудники музея расскажут, почему на первый взгляд простые работы считаются мировыми шедеврами, вместе создадим свои невероятные произведения в духе авангардного или современного искусства и в конце составим импровизированную выставку.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457260087%2Falbum-11742142_00%2Frev