«Я в деле!» - в Мурманске прошёл бизнес-форум в необычном формате

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ежегодный форум молодёжного предпринимательства «Я в деле!», организуемый Центром поддержки предпринимательства Мурманской области, в этом году прошёл в необычном формате: участников рассадили по автобусам и отправили в экскурсию по предприятиям малого бизнеса.

Обусловлен новый формат мероприятия ограничениями, введенными в регионе из-за пандемии коронавируса.

Разделив участников форума на малые группы по 20 человек, организаторы форума рассадили их по комфортабельным автобусам, где их ждали спикеры – бизнес-эксперты и блогеры. Маршрут команд пролегал через предприятия малого и среднего бизнеса – успешные предприниматели рассказали о специфике бизнеса, пути к успеху и встретившихся на их пути трудностях. Точками на карте форума стали радиостанция «Большое радио», кофейня «Морошка», завод по заготовке и переработке северных дикорастущих и садовых ягод «Кольский край» и барбершоп «Borodach». Во время поездки для участников форума были проведены тренинги и конкурс на лучший вопрос спикеру.

Одновременно с экскурсией в центре «Мой бизнес» на Подстаницкого, 1 состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в Мурманской области. В этом году конкурс состоялся в пяти номинациях: «Сфера услуг», «Производство», «Социальное предпринимательство», «Торговля» и «Франчайзинг».

На конкурс было подано 30 заявок. В наиболее многочисленной номинации, «Сфера услуг», победу одержал проект Ярослава Мёдова из Апатит «Магазин детской одежды «Одёжкин мир». В номинации «Производство» победа также досталась апатитчанину Сергею Кухху и его мастерской деревообработки «Сосенберг». В «Социальном предпринимательстве» первой стала Екатерина Скобелева с бассейном для грудничкового плавания «Китенок». Среди молодых предпринимателей, подавших заявку ан конкурс в номинации «Торговля», лучшим стал Эдьдар Яфаров из Мурманска с сетью торговых точек «Азия маркет». В номинации «Франчайзинг» первое место заняла Валерия Благина и ее школа ментальной арифметики «Amakids». Победители и призеры были награждены ценными призами – планшетными компьютерами, «умными» колонками, фитнес-браслетами. Участникам достались сертификаты и сувенирная продукция от центра «Мой бизнес». Лучшие молодые предприниматели Мурманской области будут представлять регион на всероссийском этапе конкурса.