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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.20 10:45

Яблоки, картофель и морковь – тройка лидеров по росту цен

В магазинах Мурманской области с 9 по 15 июня текущего года возросли цены на яблоки (на 4,1%), картофель (на 2,7), морковь (на 2,4), гречневую крупу (на 1,5), сахарный песок (на 0,9), белокочанную капусту (на 0,7), шлифованный рис (на 0,6) говядину, кроме бескостного мяса (на 0,5), пшеничную муку (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, снижение цен отмечено на репчатый лук (на 5,7%), куриные яйца (на 3,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

 

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