Мурманская область. Арктика (16+)18.06.20 10:45
Яблоки, картофель и морковь – тройка лидеров по росту цен
В магазинах Мурманской области с 9 по 15 июня текущего года возросли цены на яблоки (на 4,1%), картофель (на 2,7), морковь (на 2,4), гречневую крупу (на 1,5), сахарный песок (на 0,9), белокочанную капусту (на 0,7), шлифованный рис (на 0,6) говядину, кроме бескостного мяса (на 0,5), пшеничную муку (на 0,5%).
Как отмечает Мурманскстат, снижение цен отмечено на репчатый лук (на 5,7%), куриные яйца (на 3,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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