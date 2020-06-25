Яблоки остаются в лидерах по росту цен в магазинах Мурманской области

Как сообщает Мурманскстат, в магазинах нашего региона с 16 по 22 июня текущего года наиболее подорожали яблоки (на 3,4%), картофель (на 2,2), чёрный байховый чай (на 1,0%).

Снижение цен отмечено на репчатый лук (на 3,9%), пшено (на 1,2), шлифованный рис (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.